Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3

Двукратный чемпион НБА в составе «Хит» Марио Чалмерс стал автором победного броска из-за дуги.
В состав чемпионской команды также входят Майкл Бизли, Лэнс Стивенсон, Реджи Эванс и Шон Уильямс. Тренер — Майкл Купер.
Восьмой сезон лиги BIG3 завершился победой «Майами 305» над «Чикаго Триплетс» в финальном матче со счетом 52:48. Встреча проходила на Addition Financial Arena в Орландо.
