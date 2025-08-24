Ричмонд
Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3

Восьмой сезон лиги BIG3 завершился победой «Майами 305» над «Чикаго Триплетс» в финальном матче со счетом 52:48. Встреча проходила на Addition Financial Arena в Орландо.

Двукратный чемпион НБА в составе «Хит» Марио Чалмерс стал автором победного броска из-за дуги.

В состав чемпионской команды также входят Майкл Бизли, Лэнс Стивенсон, Реджи Эванс и Шон Уильямс. Тренер — Майкл Купер.