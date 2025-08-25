Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Клюндикова набрала 13 очков за 13,5 минуты и помогла «Миннесоте» победить «Индиану»

Центровая «Линкс» Мария Клюндикова вошла в игру против «Фивер» со скамейки запасных и за 13,5 минуты на паркете успела записать на свой счет 13 очков (11 из них во второй четверти).

Источник: Спортс"

Центровая реализовала 6 из 7 бросков с игры, включая 1 из 2 трехочковых, а также собрала 3 подбора, отдала 2 передачи и сделала 1 блок-шот.

«Миннесота» была сильнее «Индианы» — 97:84.