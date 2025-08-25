Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN

«История Уильямсона в “Новом Орлеане”, скорее всего, получила продолжение после прихода Джо Дюмарса вместо Дэвида Гриффина. Если форвард сможет успешно начать сезон и избежать травм, это может стать поводом поискать другое место для нового старта за пределами клуба, который застрял на месте», — рассудил репортер Тим Макмэн.