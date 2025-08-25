Ричмонд
Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN

Эксперты проголосовали, кто из суперзвезд НБА следующим запросит обмен из клуба.

Источник: Спортс"

«История Уильямсона в “Новом Орлеане”, скорее всего, получила продолжение после прихода Джо Дюмарса вместо Дэвида Гриффина. Если форвард сможет успешно начать сезон и избежать травм, это может стать поводом поискать другое место для нового старта за пределами клуба, который застрял на месте», — рассудил репортер Тим Макмэн.

Топ-5 звездных претендентов на запрос на обмен:

Зайон Уильямсон («Пеликанс»);

Яннис Адетокумбо («Милуоки»);

Леброн Джеймс («Лейкерс»);

Джа Морэнт («Мемфис»);

Трэй Янг («Атланта»).