«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic

«Не уверен, что у “Хьюстона” будут сплошные радуги и единороги. Дюрэнт — великий “скорер”, но ему нужен мяч. Как и Алперену Шенгюну, Амену Томпсону и Смиту. “Хьюстон” четыре года учился двигать мяч. Станут ли изоляции Дюрэнта лучшим вариантом для прогресса? Но нападение “Рокетс” полностью провалилось против “Уорриорз”. Уважаю фронт-офис, который не стал молиться на образец “Оклахомы”.

Лучшим моментом лета «Атланты» стал обмен на драфте, который принес им незащищенный пик-2026 в обмен на 10 позиций на этом. Умный ход для «Хоукс», которые добавят к уже многообещающему составу лотерейный выбор следующим летом. Амбиции клуба будут зависеть от здоровья Порзингиса, но добавление Александер-Уокера, Кеннарда и Ньюэлла — признак высококлассной работы.

Стоит отметить управляющего Джоша Кронка и менеджеров Бена Тензера и Джонатана Уоллеса за серьезное улучшение ротации «Денвера» после увольнения генменеджера и главного тренера прямо перед концом регулярного сезона. Увеличение ротации даже на одного приличного игрока может стать важнейшим фактором в плей-офф. «Наггетс» добавили четырех, уступив «Оклахоме» в 7 матчах", — рассудил Дэвид Олдридж.

Топ-10 НБА по работе в межсезонье-2025 по версии The Athletic:

«Хьюстон».

«Атланта».

«Денвер».

«Мемфис».

«Сан-Антонио».

«Шарлотт».

«Даллас».

«Оклахома».

«Орландо».

«Клипперс».