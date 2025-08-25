«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic

«Не уверен, что у “Хьюстона” будут сплошные радуги и единороги. Дюрэнт — великий “скорер”, но ему нужен мяч. Как и Алперену Шенгюну, Амену Томпсону и Смиту. “Хьюстон” четыре года учился двигать мяч. Станут ли изоляции Дюрэнта лучшим вариантом для прогресса? Но нападение “Рокетс” полностью провалилось против “Уорриорз”. Уважаю фронт-офис, который не стал молиться на образец “Оклахомы”.