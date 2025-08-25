«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic

«Не уверен, что у “Хьюстона” будут сплошные радуги и единороги. Дюрэнт — великий “скорер”, но ему нужен мяч. Как и Алперену Шенгюну, Амену Томпсону и Смиту. “Хьюстон” четыре года учился двигать мяч. Станут ли изоляции Дюрэнта лучшим вариантом для прогресса? Но нападение “Рокетс” полностью провалилось против “Уорриорз”. Уважаю фронт-офис, который не стал молиться на образец “Оклахомы”.
Лучшим моментом лета «Атланты» стал обмен на драфте, который принес им незащищенный пик-2026 в обмен на 10 позиций на этом. Умный ход для «Хоукс», которые добавят к уже многообещающему составу лотерейный выбор следующим летом. Амбиции клуба будут зависеть от здоровья Порзингиса, но добавление Александер-Уокера, Кеннарда и Ньюэлла — признак высококлассной работы.
Стоит отметить управляющего Джоша Кронка и менеджеров Бена Тензера и Джонатана Уоллеса за серьезное улучшение ротации «Денвера» после увольнения генменеджера и главного тренера прямо перед концом регулярного сезона. Увеличение ротации даже на одного приличного игрока может стать важнейшим фактором в плей-офф. «Наггетс» добавили четырех, уступив «Оклахоме» в 7 матчах", — рассудил Дэвид Олдридж.
Топ-10 НБА по работе в межсезонье-2025 по версии The Athletic:
«Хьюстон».
«Атланта».
«Денвер».
«Мемфис».
«Сан-Антонио».
«Шарлотт».
«Даллас».
«Оклахома».
«Орландо».
«Клипперс».