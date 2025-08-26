«Не видно, чтобы лига хотела добиться результата». Переговоры о новом коллективном соглашении женской НБА вряд ли закончатся до дедлайна

«Сторона игроков усердно работает над оформлением нового соглашения, которое поможет продлить рост, тенденции и позитивную атмосферу лиги и женского спорта в целом. Но за 60 дней до дедлайна мы не видим, чтобы лига действовала в оперативном режиме и стремилась добиться позитивного результата. Они просто тянут время. Это не нужно болельщикам, которые солидарны с игроками в требованиях новых стандартов», — заявила директор профсоюза Терри Джексон.