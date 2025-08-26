«Лейкерс» подписали центрового Кайлора Келли для участия в тренировочном лагере

Келли уже был в системе «Лейкерс» в прошлом сезоне, хотя так и не вышел на паркет в составе команды в матчах НБА. Перед тренировочным лагерем он подписал с «Лейкерс» контракт типа Exhibit 10, но был отчислен перед стартом регулярного чемпионата. После этого он присоединился к их фарм-клубу в Лиге развития.