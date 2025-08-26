Ричмонд
После драки на матче Аргентины и Доминиканской Республики дисквалифицированы семеро игроков

После окончания матча группового этапа чемпионата Америки между Доминиканской Республикой и Аргентиной (доминиканцы победили в овертайме — 84:83) началась драка.

Одним из зачинщиков конфликта был форвард «Сан-Антонио» Дэвид Джонс-Гарсия, в ходе потасовки несколько раз ударивший соперников по лицу.

ФИБА вынесла решение дисквалифицировать Джонс-Гарсию на два матча, а его товарищей по команде Хуана Герреро, Хуана Суэро и Анхеля Дельгадо — на один. Дельгадо в течение трех лет будет находиться на испытательном сроке, рискуя пропустить еще одну игру.

Доминиканская сборная обязана выплатить денежный штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков, включая выплату в размере десяти тысяч условного наказания на испытательный срок в три года.

Со стороны Аргентины наказание получили Гонсало Брессан (2 матча), Франсиско Каффаро и Хуан Волет (по одному). Тренер сборной Аргентины обязан выплатить штраф в размере двух тысяч. Баскетбольная федерация страны оштрафована на 20 тысяч, включая 10 тысяч в виде условного наказания с испытательным сроком в три года.