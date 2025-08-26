Светислав Пешич: «Мы играем в самой сложной группе»

Только болельщики имеют право на эйфорию. Просто умерьте свои завышенные ожидания. Наши ожидания гораздо выше, чем вы думаете, но мы сосредоточены только на задачах, которые стоят перед нами каждый день. Итак, еще раз: группа, в которой мы находимся, самая сложная на турнире", — сказал главный тренер сборной Сербии перед началом турнира в Риге.