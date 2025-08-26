Ричмонд
«Предпочел перстень». Стефен Карри считает, что Кевин Дюрэнт заслужил две награды MVP финала

"Мысль о том, что это станет предметом разговора, не давала мне покоя. Это всегда было в моей голове, потому что к тому моменту мы уже четыре раза подряд выходили в финал, выиграв три из четырех. В 2018 году, пожалуй, я был близок к этому. Третий матч у меня получился неудачным. Кей Ди играл невероятно все время.

Если ты играешь за награду MVP финала, то, скорее всего, не справишься, потому что будешь отвлекаться и можешь навредить самому себе. Так что я никогда особо об этом не задумывался. В 2018-м я был близок к тому, чтобы задуматься об этом, но да, конечно, я бы предпочел чемпионский перстень.

Кевин Дюрэнт заслужил эти две награды MVP финала«, — заявил разыгрывающий “Голден Стэйт”.