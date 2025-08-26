«Предпочел перстень». Стефен Карри считает, что Кевин Дюрэнт заслужил две награды MVP финала

Если ты играешь за награду MVP финала, то, скорее всего, не справишься, потому что будешь отвлекаться и можешь навредить самому себе. Так что я никогда особо об этом не задумывался. В 2018-м я был близок к тому, чтобы задуматься об этом, но да, конечно, я бы предпочел чемпионский перстень.