Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»

"Когда мы готовимся к другим командам, особенно на чемпионате Европы, мы делаем ставку на командный баскетбол. Это наш стиль. Мы всегда сосредоточены на себе. Впереди первый матч. Конечно, он будет сложным — первый матч всегда сложный. Мы отнесемся к Эстонии с максимальным уважением.