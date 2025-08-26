Ричмонд
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»

"Не знаю, что думают о Евробаскете другие тренеры и игроки, но мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Мы готовимся так, что неважно, кто на другой стороне. Мы работаем над тактикой, индивидуально.

Источник: Спортс"

Мы представляем сербский баскетбол и всегда сосредоточены на себе, уважая при этом других. Мы знаем, что Эстония будет играть против нас с особой мотивацией, поэтому мы должны как минимум соответствовать ее уровню мотивации, если хотим контролировать ситуацию", — сказал главный тренер сборной Сербии.