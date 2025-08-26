Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»

Мы представляем сербский баскетбол и всегда сосредоточены на себе, уважая при этом других. Мы знаем, что Эстония будет играть против нас с особой мотивацией, поэтому мы должны как минимум соответствовать ее уровню мотивации, если хотим контролировать ситуацию", — сказал главный тренер сборной Сербии.