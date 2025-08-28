Тебас о критике еврокомиссара Микаллефа матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 — большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения игры «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре.
"Я понимаю беспокойство, но давайте взглянем на вещи объективно: речь идет об одном матче из 380.
Во всем мире тысячи болельщиков, многие из которых живут вне Европы, и они также заслуживают возможности хотя бы раз увидеть свою команду вживую.
Я не слышал такого же возмущения по поводу таких проектов, как Европейская лига НБА-ФИБА, которая действительно подрывает европейскую спортивную модель, или пиратства, которое ведет к финансовому краху многих профессиональных соревнований.
Действительно ли один матч из 380 — большая проблема?" — написал глава Ла Лиги в своем аккаунте в X.
Тебас о матчах Ла Лиги за пределами Испании: «Серия А тоже планирует провести игру в США или Австралии. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо».