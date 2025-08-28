Тайрон Лю: «Если бы Кей Ди не перешел в “Голден Стэйт”, Ирвинг и Джеймс взяли бы 2−3 титула»

«Если бы Кевин Дюрэнт не перешел в “Голден Стэйт” (2016), Кайри бы остался в “Кавальерс”, нельзя уйти после таких побед. И с ним и Джеймсом у нас были шансы взять 2−3 титула», — рассудил главный тренер.