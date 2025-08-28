Ричмонд
Тайрон Лю: «Если бы Кей Ди не перешел в “Голден Стэйт”, Ирвинг и Джеймс взяли бы 2−3 титула»

«Если бы Кевин Дюрэнт не перешел в “Голден Стэйт” (2016), Кайри бы остался в “Кавальерс”, нельзя уйти после таких побед. И с ним и Джеймсом у нас были шансы взять 2−3 титула», — рассудил главный тренер.

Источник: Спортс"

«О да! Им просто необходимо было заполучить его. Ни за что бы больше не справились с вами», — поддержал его ведущий Шэннон Шарп.

В финале 2016 года «Кливленд» отыгрался со счета 1−3.