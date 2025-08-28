Тайрон Лю: «Если бы “Никс” проиграли “Бостону”, Тибодо сохранил бы свое место»

Тайрон Лю: «Какое, к черту, увольнение?! Первый финал конференции за 25 лет. Город отжигал, игроки жгли, отлично выступали. Тибс чертовски великолепно отработал. Завести команду туда, где она не была столько лет, и быть уволенным? Это бессмыслица. Никогда не знаешь внутреннюю обстановку в организации. Но в каждой своей команде он побеждал. “Чикаго”, “Миннесота”, “Никс”. Он выводил их всех на новый уровень. Мне его увольнение показалось безумием».