Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайрон Лю: «Если бы “Никс” проиграли “Бостону”, Тибодо сохранил бы свое место»

Тайрон Лю: "Какое, к черту, увольнение?! Первый финал конференции за 25 лет. Город отжигал, игроки жгли, отлично выступали. Тибс чертовски великолепно отработал. Завести команду туда, где она не была столько лет, и быть уволенным? Это бессмыслица.

Источник: Спортс"

Тайрон Лю: «Какое, к черту, увольнение?! Первый финал конференции за 25 лет. Город отжигал, игроки жгли, отлично выступали. Тибс чертовски великолепно отработал. Завести команду туда, где она не была столько лет, и быть уволенным? Это бессмыслица. Никогда не знаешь внутреннюю обстановку в организации. Но в каждой своей команде он побеждал. “Чикаго”, “Миннесота”, “Никс”. Он выводил их всех на новый уровень. Мне его увольнение показалось безумием».

Шэннон Шарп: «Из-за новых ожиданий от команды. Победы над “Селтикс”. Возможного чемпионства. Не думаю, что после посева кто-то считал, что “Никс” выйдут в финал конференции. Что они пройдут “Бостон”.

Тайрон Лю: «Если бы они проиграли “Бостону”, он бы сохранил свое место в команде».

Шэннон Шарп: «Думаю, что именно так. “Кливленд” тоже ушел в сторону, дорога открыта! И тут их выбивает “Индиана”.

Тайрон Лю: «Но “Индиана” показывала великолепный баскетбол. И Рик Карлайл тоже проделал фантастическую работу. И кто знает, что было бы в 7-м матче, если бы не травма Тайриза. И что, увольнять каждого, кто им проиграл?».