Форвард «Авангарда» Прохоркин о тренировках: «Джордан, Леброн и Кобе — сверхлюди, за ними невозможно тянуться. Ибрагимович — мой кумир в плане ментальности»

— Спортсмены стали открытыми: все знают, как тренируется Роналду, читают его книги, смотрят ролики. То же самое с Кобе Брайантом, Леброном, Майклом Джорданом, Стефом Карри.

Источник: Спортс"

У Карри, например, есть собственные тренировочные лагеря, и все это доступно для изучения. Раньше о таких вещах никто не рассказывал, тренировки проходили втихую.

Сейчас любой может разобрать по полочкам работу суперспортсмена. Это и игроков мотивирует, и тренеров развивает.

— Вы сами следите за кем-то пристально?

— Да, за Златаном Ибрагимовичем. Это, наверное, мой кумир в плане ментальности. Очень сильный человек, с великолепной карьерой. И семья у него прекрасная — это мне тоже близко.

Если говорить о работе, то Брайант — абсолютное сумасшествие. Но за ним, как и за Джорданом или Леброном, тянуться почти невозможно. Они сверхлюди.

Для обычного спортсмена повторять их режим — значит либо сломаться физически, либо перегореть, — сказал нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин.

Прохоркин о КХЛ: «У нас нет ни 2-летних, ни 5-летних договоров. Сегодня есть, завтра может не быть. Каждый день нужно доказывать. У нас не бывает перестроек, как в НХЛ».