Йонас Валанчюнас вышел на 4-е место в истории Евробаскета по количеству подборов (309)

Центровой литовской сборной сделал 9 подборов в рекордном на командном уровне матче по этому показателю (57 подборов от Литвы).

Источник: Спортс"

Валанчюнас забрался на 4-е место (309) в списке по выигранным отскокам, опередив Марка Газоля (307) в истории Евробаскета.

Впереди — Борис Диао с показателем в 314 подборов. Статистическим лидером остается Пау Газоль (475).