Светислав Пешич: «Не могу 30 минут после игры ждать пресс-конференцию»

«У меня одна просьба к организаторам. Сейчас уже 23:20, давайте уважать наше время. Мы хотим участвовать в пресс-конференции, но не через 30 минут после матча», — заявил 76-летний главный тренер сборной Сербии.

Источник: Спортс"

Его команда разгромила Эстонию в первом матче на турнире (98:64).

«Не хотим преувеличивать важность этой победы. Но довольны отношением, концентрацией, защитой и всем остальным», — прокомментировал игру Пешич.