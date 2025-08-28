Ричмонд
Дарвин Хэм: «В НБА Яннис Адетокумбо постоянно с мячом, в сборной Греции у него немного другая роль»

"Старается играть правильно, представлять свою страну на высшем уровне, он трудолюбив и постоянно работает. Я был здесь вчера на тренировке, он постоянно работал, до и после тренировки, поэтому ожидаю от него хорошего турнира.

Источник: Спортс"

Он старается вовлекать в игру партнеров по команде и позволяет им помогать ему. Здесь игра больше ориентирована на команду, больше комбинаций, и все по-другому. Они играют не так быстро, как мы играем в НБА, но в НБА коэффициент использования Янниса зашкаливает. В НБА он постоянно с мячом, здесь у него немного другая роль«, — сказал ассистент главного тренера “Милуоки”.