Данило Галлинари: «Цель Италии — выйти из группы»

Источник: Спортс"

"Цель Италии — выйти из группы. Нам нужно думать об одной игре за раз. Я участвовал в турнирах, где мы проигрывали первую, выигрывали вторую, проигрывали вторую, выигрывали первую — может случиться что угодно. Нам просто нужно сосредоточиться на следующей.

Греция — сильнейшая сборная в нашей группе, но любая команда может выиграть или проиграть любой матч. В целом на турнире я думаю, что есть три команды — Сербия, Германия и Франция, — которые определённо очень сильны", — сказал Галлинари.

В своем первом матче на турнире итальянцы уступили сборной Греции (66:75), а 37-летний Галлинари отметился 8 очками (1 из 6 с игры) и 3 подборами за 15,5 минуты на паркете.