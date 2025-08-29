Танасис Адетокумбо: «Ты не сможешь играть вечно. Именно поэтому я выкладываюсь на все сто»

Любой стартовый матч будет сложным, особенно когда ты встречался с этим соперником восемь дней назад. Италия — отличная команда. С тех пор они добавили Данило Галлинари, что испортило наши скаутские отчеты о них. Каждая игра будет разной, и нам нужно будет находить правильный подход. Каждый раз нам придется побеждать по-разному.