Танасис Адетокумбо: «Ты не сможешь играть вечно. Именно поэтому я выкладываюсь на все сто»

Впервые появившись в официальной игре после разрыва ахиллова сухожилия и последовавшей операции, 33-летний Адетокумбо набрал 6 очков, включая важнейший трехочковый в концовке.

Источник: Спортс"

"Я очень скучал по этому и очень благодарен. Именно поэтому я выкладываюсь на все сто. Ты не сможешь играть вечно, а я не знаю другого пути. Так я играю.

Любой стартовый матч будет сложным, особенно когда ты встречался с этим соперником восемь дней назад. Италия — отличная команда. С тех пор они добавили Данило Галлинари, что испортило наши скаутские отчеты о них. Каждая игра будет разной, и нам нужно будет находить правильный подход. Каждый раз нам придется побеждать по-разному.

Играть со всеми этими ребятами, и особенно с моими братьями, это как сон наяву", — сказал старший Адетокумбо.

Получив вызов в последний момент, Танасис Адетокумбо присоединился к тренировочному лагерю и в итоге заработал место в окончательном составе сборной Греции на Евробаскет-2025.