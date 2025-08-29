Вассилис Спанулис: «Танасис заработал свое место в команде»

До того как я вызвал его в сборную, у нас состоялся разговор, и я сказал ему: все зависит от тебя. Возможно, ты будешь играть всего несколько минут, возможно, пробудешь с нами пять дней, а, возможно, пройдешь весь путь с командой. Я просто так возможности не раздаю. Он заработал свое место в команде. Он пришел, играл и дарил нам огромную энергию на площадке.