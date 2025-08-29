Ричмонд
Вассилис Спанулис: «Танасис заработал свое место в команде»

"У Танасиса была серьезная травма около 15 месяцев назад, но он невероятный боец. Он тот, кто всегда отдает всего себя за команду.

Источник: Спортс"

До того как я вызвал его в сборную, у нас состоялся разговор, и я сказал ему: все зависит от тебя. Возможно, ты будешь играть всего несколько минут, возможно, пробудешь с нами пять дней, а, возможно, пройдешь весь путь с командой. Я просто так возможности не раздаю. Он заработал свое место в команде. Он пришел, играл и дарил нам огромную энергию на площадке.

Танасис — хороший товарищ по команде, его голос всегда слышен, и, как и все остальные в команде, он играет, чтобы побеждать. Это все, что имеет значение. Он здесь исполняет свою роль, и я благодарен ему за это", — заключил тренер.

В первой игре Греции на Евробакете-2025 против Италии Танасис Адетокумбо набрал 6 очков, сделал 3 подбора и совершил 1 блок-шот.