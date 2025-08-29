Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией

Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл за 22,6 минуты. На его счету 23 очка, 10 подборов, 3 передачи при 3 потерях, 2 перехвата и 2 блок-шота. Йокич реализовал 8 из 10 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 6 из 6 штрафных.