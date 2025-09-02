Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»

"У нас случалось немало стычек. Было произнесено много не самых приятных слов, кто-то чувствовал себя уязвленным. Но все понимали, что все это происходит на фоне желания победить. Когда поднимается чемпионский баннер, вспоминаешь, что этому предшествовало, и осознаешь, что все мы в команде словно братья.