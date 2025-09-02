Ричмонд
Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»

По словам экс-защитника «Голден Стэйт», баскетболисты и тренеры Династии периодически вступали в конфронтации.

Источник: Спортс"

"У нас случалось немало стычек. Было произнесено много не самых приятных слов, кто-то чувствовал себя уязвленным. Но все понимали, что все это происходит на фоне желания победить. Когда поднимается чемпионский баннер, вспоминаешь, что этому предшествовало, и осознаешь, что все мы в команде словно братья.

Бывало такое, что я ругался с Дрэймондом, или, скажем, со Стефом. Возникали трения с тренером Керром. Что тут скажешь, это часть жизни. И это помогает расти. Ты взрослеешь, становишься все более зрелым, это помогает оставлять какие-то вещи на площадке и вести себя профессионально«, — рассказал баскетболист “Далласа”.