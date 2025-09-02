Майкл Джордан посетил дебютную игру Беличика во главе Северной Каролины. Команда потерпела крупное поражение

Джордан был замечен на трибуне в компании экс-игрока НФЛ Лоуренса Тэйлора и бывшего тренера UNC Роя Уилльямса. Появление 6-кратного чемпиона НБА и других известных личностей не спасло Северную Каролину от поражения в игре с Техасским христианским университетом со счетом 14−48.
Узнать больше по теме
