Майкл Джордан посетил дебютную игру Беличика во главе Северной Каролины. Команда потерпела крупное поражение

Легендарный игрок НБА решил поддержать футбольную команду родного университета Северной Каролины, которая провела первый матч под руководством прославленного тренера НФЛ Билла Беличика.

Источник: Спортс"

Джордан был замечен на трибуне в компании экс-игрока НФЛ Лоуренса Тэйлора и бывшего тренера UNC Роя Уилльямса. Появление 6-кратного чемпиона НБА и других известных личностей не спасло Северную Каролину от поражения в игре с Техасским христианским университетом со счетом 14−48.

