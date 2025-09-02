Ричмонд
Тренер Крис Брикли: «Нападки на Бронни — полный отстой. Он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса»

Работающий со звездами НБА специалист считает, что сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса не заслуживает той критики, которая на него обрушилась.

Источник: Спортс"

"Это полный отстой, ведь, если уж на то пошло, он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса. Он просто хороший молодой человек, и видно, что вся эта история довольно болезненна для семьи. Я бы не хотел, чтобы кто-то лез к моему ребенку, да и кто бы хотел, к тому же Бронни вполне себе хорош. Он выйдет на пик через год-два.

Должен ли Бронни занимать место в НБА? Конечно, конечно. Все забыли, что в дебютном сезоне на университетском уровне у парня возникли проблемы с сердцем. Кажется, у него случился приступ, или он потерял сознание, что-то серьезное. Поэтому он пропустил половину сезона. Так что да, он игрок НБА", — считает Брикли.