Тренер Крис Брикли: «Нападки на Бронни — полный отстой. Он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса»

"Это полный отстой, ведь, если уж на то пошло, он не выбирал быть сыном Леброна Джеймса. Он просто хороший молодой человек, и видно, что вся эта история довольно болезненна для семьи. Я бы не хотел, чтобы кто-то лез к моему ребенку, да и кто бы хотел, к тому же Бронни вполне себе хорош. Он выйдет на пик через год-два.
Должен ли Бронни занимать место в НБА? Конечно, конечно. Все забыли, что в дебютном сезоне на университетском уровне у парня возникли проблемы с сердцем. Кажется, у него случился приступ, или он потерял сознание, что-то серьезное. Поэтому он пропустил половину сезона. Так что да, он игрок НБА", — считает Брикли.