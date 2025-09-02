Сборная Словении использует наработки «Лейкерс»

У нас уже были рабочие отношения ранее, в 2022 году, так что мы обсуждали разные способы максимально эффективно использовать Луку. Мы все объединились и сложили наши баскетбольные умы, чтобы попытаться настроить нашу команду на успех. И мы использовали кое-что от «Лейкерс». Конечно, мы также использовали некоторые наработки из его [Секулича] книги. Мы отлично работаем вместе", — поделился тренер.