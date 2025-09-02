Ричмонд
Сборная Словении использует наработки «Лейкерс»

Ассистент тренера «Лейкерс» Грег Сент-Джин, который также работает ассистентом в сборной Словении под руководством главного тренера Александера Секулича, рассказал, что команда использует некоторые стратегии «Лейкерс», чтобы сделать Луку еще более неудержимым в условиях баскетбола ФИБА.

Источник: Спортс"

"Есть немного. Мы старались наладить максимально открытое общение. Тренер Секулич — фантастический специалист, у него, очевидно, отличная система, и он добился большого успеха со сборной. Он знает и тренирует Луку очень давно.

У нас уже были рабочие отношения ранее, в 2022 году, так что мы обсуждали разные способы максимально эффективно использовать Луку. Мы все объединились и сложили наши баскетбольные умы, чтобы попытаться настроить нашу команду на успех. И мы использовали кое-что от «Лейкерс». Конечно, мы также использовали некоторые наработки из его [Секулича] книги. Мы отлично работаем вместе", — поделился тренер.

На Евробакете-2025 сборная Словении идет с результатом 1−2, проиграв командам Польши и Франции, но одержав победу над Бельгией.

В этих трех играх суперзвезда Лука Дончич был практически неудержим: защитник «Лейкерс» набирает в среднем 33 очка, 7,3 подбора, 9,7 передачи и 3,3 перехвата.