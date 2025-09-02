«Летс гоу!» Официальный аккаунт «Милуоки» отреагировал на возвращение Танасиса Адетокумбо

«Летс гоу!» — говорится в ответном сообщении клуба из Висконсина.
Танасис выступал за «Милуоки» с 2019 по 2024 год, а прошлый сезон пропустил из-за серьезной травмы. С «Бакс» форвард подписал гарантированный контракт на 2,9 миллиона долларов.
