Стэйси Кинг: «Через два года Вембаньяма будет лучшим игроком НБА»

Трехкратный чемпион НБА ожидает, что в обозримом будущем бигмен «Сан-Антонио» станет лучшим баскетболистом лиги.

Источник: Спортс"

"Через два года Вембаньяма будет лучшим игроком НБА, потому что он умеет делать много разных вещей на площадке. При этом он еще постигает то, как надо играть в нападении; на данном этапе он все еще не достиг того уровня, на котором способен действовать на чужой половине. Виктор все еще работает над этим, все еще учится, он… его тело еще не сформировалось так, как надо. Но с каждым годом он будет становиться крепче и мощнее.

Ожидаю, что через пару лет Вембаньяма будет на уровне Янниса«, — заявил экс-игрок “Чикаго”.