Чет Холмгрен удивил фанатов своей «лучшей стартовой пятеркой всех времен»

Но Холмгрен пошел по другому пути: его состав не имел ничего общего с баскетболом и полностью был посвящен Голливуду.
В его шутливой пятерке оказались Джессика Альба, Меган Фокс из фильма «Трансформеры», Сальма Хайек, София Вергара и Марго Робби.
Такой неожиданный выбор быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал массу обсуждений среди фанатов.
