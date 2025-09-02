Ричмонд
Чет Холмгрен удивил фанатов своей «лучшей стартовой пятеркой всех времен»

Во время общения с фанатами в Snapchat Холмгрен решил назвать свою «стартовую пятерку всех времен». Фанаты ожидали легенд НБА вроде Майкла Джордана, Леброна Джеймса или Карима Абдул-Джаббара.

Источник: Спортс"

Но Холмгрен пошел по другому пути: его состав не имел ничего общего с баскетболом и полностью был посвящен Голливуду.

В его шутливой пятерке оказались Джессика Альба, Меган Фокс из фильма «Трансформеры», Сальма Хайек, София Вергара и Марго Робби.

Такой неожиданный выбор быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал массу обсуждений среди фанатов.

