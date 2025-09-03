Ричмонд
«Клипперс» назвали недостоверной информацию о «фиктивной сделке» с участием Кавая Ленарда

«Ни мистер Баллмер, ни “Клипперс” не обходили потолок зарплат и не участвовали в каких-либо неправомерных действиях, связанных с Aspiration.

Источник: Спортс"

Любые противоположные утверждения доказуемо ложны: клуб завершила сотрудничество с Aspiration несколько лет назад, в сезоне 2022−23, когда компания не выполнила свои обязательства.

Ни клуб, ни мистер Баллмер не знали о какой-либо неправомерной деятельности Aspiration или ее сооснователя до начала расследования властями.

«Клипперс» и мистер Баллмер готовы оказать любое возможное содействие правоохранительным органам", — говорится в заявлении клуба для The Athletic.

Заявление было опубликовано после того, как у компании Aspiration, связанной инвестициями в размере 50 миллионов долларов с именем владельца клуба Стива Балмера, было обнаружено несколько крупных рекламных контрактов со знаменитостями. Одной из них оказался Кавай Ленард.