«Клипперс» назвали недостоверной информацию о «фиктивной сделке» с участием Кавая Ленарда

Любые противоположные утверждения доказуемо ложны: клуб завершила сотрудничество с Aspiration несколько лет назад, в сезоне 2022−23, когда компания не выполнила свои обязательства.
Ни клуб, ни мистер Баллмер не знали о какой-либо неправомерной деятельности Aspiration или ее сооснователя до начала расследования властями.
«Клипперс» и мистер Баллмер готовы оказать любое возможное содействие правоохранительным органам", — говорится в заявлении клуба для The Athletic.
Заявление было опубликовано после того, как у компании Aspiration, связанной инвестициями в размере 50 миллионов долларов с именем владельца клуба Стива Балмера, было обнаружено несколько крупных рекламных контрактов со знаменитостями. Одной из них оказался Кавай Ленард.