НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда

«Мы осведомлены о сегодняшнем медиа-репортаже и начинаем расследование», — прокомментировал представитель НБА Майк Басс для ESPN.
Ранее «Клипперс» опровергли обвинения, назвав их «доказуемо ложными».
Лига официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда после публикации расследования о контракте игрока с компанией Aspiration.
