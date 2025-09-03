Чарльз Баркли: «Шэй — это не убийца вроде Кобе или Майкла»

"Три лучших игрока, которых я когда-либо видел — это Майкл Джордан, Кобе Брайант и Леброн Джеймс, и я скажу вам, в чем разница между ними. Майкл и Кобе были смертельно опасны. Они прикончили бы твою задницу. Леброн — хороший парень, и это не упрек. Он все равно великий, великий, великий, но он хороший парень. Майкл и Кобе хорошими парнями не были. Они другие.
Что касается «Оклахома-Сити», хотя я и считаю, что Шай Гилджес-Александер — отличный, замечательный игрок, на мой взгляд, он больше похож на Леброна. Он действительно хороший парень. Он не на площадке пытается тебя прикончить", — заметил Баркли.