Чарльз Баркли: «Шэй — это не убийца вроде Кобе или Майкла»

"Три лучших игрока, которых я когда-либо видел — это Майкл Джордан, Кобе Брайант и Леброн Джеймс, и я скажу вам, в чем разница между ними. Майкл и Кобе были смертельно опасны. Они прикончили бы твою задницу. Леброн — хороший парень, и это не упрек. Он все равно великий, великий, великий, но он хороший парень. Майкл и Кобе хорошими парнями не были. Они другие.