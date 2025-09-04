Тристан Вукчевич пропустил матч с Турцией и вернется в состав через 2−3 дня

"Вукчевич не мог выйти на матч в этой ситуации, в рамках настолько энергичного баскетбола каждый игрок на площадке должен вносить вклад.
У него небольшая травма, ничего серьезного. Будет готов к игре через 2−3 дня", — заявил главный тренер.
22-летний сербский форвард пропустил важный матч с Турцией. Баскетболист набирает 6,3 очка, 4,5 подбора и 1,3 передачи за 16,8 минуты на Евробаскете-2025 в среднем.
