Тристан Вукчевич пропустил матч с Турцией и вернется в состав через 2−3 дня

22-летний сербский форвард пропустил важный матч с Турцией. Баскетболист набирает 6,3 очка, 4,5 подбора и 1,3 передачи за 16,8 минуты на Евробаскете-2025 в среднем.

Источник: Спортс"

"Вукчевич не мог выйти на матч в этой ситуации, в рамках настолько энергичного баскетбола каждый игрок на площадке должен вносить вклад.

У него небольшая травма, ничего серьезного. Будет готов к игре через 2−3 дня", — заявил главный тренер.