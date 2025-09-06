Ричмонд
Джейлен Уильямс: «Рекламные контракты портят молодежи опыт студенческой жизни»

Спонсорские соглашения в студенческом спорте меняют структуру доходов и карьер молодых атлетов.

Источник: Спортс"

"Когда молодежь получает столько денег, это портит им опыт студенческой жизни. Огладываясь назад, я понимаю, что значительная часть веселья была связана с отсутствием денег. Это часть взросления. Все в университете на мели.

Этот доход также снижает привлекательность НБА. Я очень хотел попасть в лигу, потому что не хотел брать деньги у родителей. Теперь парни остаются, получают больше денег и бесплатное образование. При этом многие в НБА зарабатывают меньше, хотя заслуживают, своим уровнем игры, больше.

Должен быть какой-то баланс, возможно, система бонусов. Но мне сложно об этом рассуждать«, — заключил форвард “Тандер”.