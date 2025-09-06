Ричмонд
Новичок «Оклахомы» Томас Сорбер пропустит сезон-2025/26 из-за разрыва крестообразных связок

«Оклахома» объявила, что 19-летний центровой Томас Сорбер получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и пропустит сезон-2025/26.

Сорбер, выбранный на драфте под 15-м номером из университета Джорджтауна, заработал травму во время тренировки в Оклахома-Сити в четверг.

В своем дебютном сезоне за Джорджтаун Сорбер в среднем набирал 14,5 очка, 8,5 подбора, 2,4 передачи, 2 блок-шота и 1,5 перехвата за игру.

Это уже второй год подряд, когда кто-то из новичков «Оклахомы» пропускает весь сезон из-за разрыва крестообразных связок. Защитник Никола Топич, выбранный под 12-м номером в 2024 году, восстанавливался после операции на момент, когда «Тандер» взяли его в лотерее.