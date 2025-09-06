Новичок «Оклахомы» Томас Сорбер пропустит сезон-2025/26 из-за разрыва крестообразных связок

Это уже второй год подряд, когда кто-то из новичков «Оклахомы» пропускает весь сезон из-за разрыва крестообразных связок. Защитник Никола Топич, выбранный под 12-м номером в 2024 году, восстанавливался после операции на момент, когда «Тандер» взяли его в лотерее.