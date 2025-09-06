Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дилан Харпер перенес операцию после травмы пальца

Как сообщают источники The Athletic, защитник Дилан Харпер в пятницу успешно перенес операцию по восстановлению частичного разрыва коллатеральной связки на большом пальце левой руки.

Источник: Спортс"

Второй номер драфта НБА этого года получил травму во время тренировки в среду в Сан-Антонио и принял решение сделать операцию в надежде вернуться к стартовому матчу команды в новом сезоне (22 октября). В нем соперником «Сперс» станет «Даллас» и первый номер драфта Купер Флэгг.