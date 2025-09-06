Ричмонд
НБА увеличила прогнозируемый потолок зарплат на сезон-2026/27

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, НБА уведомила клубы о небольшом повышении прогнозируемого потолка зарплатной ведомости на сезон-2026−27 — теперь он составляет 166 миллионов долларов вместо 165 миллионов.

Источник: Спортс"

Хотя увеличение на один миллион долларов может показаться незначительным, оно способно повлиять на планы команд в отношении рынка свободных агентов и переговоров по контрактам следующим летом.

Исторически потолок зарплат в НБА стабильно рос по мере увеличения доходов лиги. Например, в сезоне-1984/85 он составлял 3,6 миллиона долларов, спустя десять лет вырос до 15,9 миллиона, а еще через десятилетие достиг 43,9 миллиона долларов. К сезону-2014/15 он вырос до 63,1 миллиона долларов. Самый значительный скачок произошел перед сезоном-2016/17, когда потолок поднялся до 94 миллионов долларов после заключения огромного медийного контракта с ESPN и TNT на 24 миллиарда долларов.

Потолок зарплат на сезон-2025/26 установлен на отметке в 154,647 миллиона долларов.