«Клипперс» чуть не продали права на название своей новой арены компании Aspiration

По сообщению источников Los Angeles Times, «Клипперс» были близки к тому, чтобы передать права на название своей арены в Инглвуде компании Aspiration. Сейчас эта компания признана банкротом и находится в центре скандала, связанного с фиктивным рекламным контрактом Кавая Ленарда.