Чонси Биллапс: «Наггетс» должны были вывести номер Мело в год после его ухода из баскетбола"

Мело — один из величайших игроков в истории клуба. Очевидно, до нас было много отличных баскетболистов. И, конечно, после всех нас пришел Джокер [Йокич]. Но Мело — один из лучших игроков в истории клуба. Я до сих пор в Денвере, и все фанаты и люди, которых я знаю, до сих пор ценят его. Они любят его", — сказал Биллапс.