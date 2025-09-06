«4 года, 21 победа в 22 квалификационных матчах. Отличные воспоминания». Лука Банки завершил работу в сборной Латвии

"Много отличных воспоминаний. 4 года, 21 победа в 22 квалификационных матчах, которые превратили эту арену в значимое место. Все в Европе с удовольствием следили за нашей командой и болели за нее. Евробаскет подтвердил эту связь с фанатами.
Я пришел в сборную в один из ее худших периодов. Все быстро поменялось. Команда показала, как сочетать талант и ценности с любовью болельщиков, которая досталась и мне.
С первого дня я почувствовал себя частью местного сообщества, хоть и был единственным иностранцем в программе. Уникальная взаимосвязь сохранится, несмотря ни на что. Ее тяжело описать.
Разочарование от поражения сейчас наиболее актуально, но мы добились очень многого, вывели Латвию на вершину европейского баскетбола и наладили отличную игру", — заключил специалист.