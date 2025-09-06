Ричмонд
Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»

Сборная Литвы прошла в ¼ финала Евробаскета.

"Дерби, интересная игра, отличная атмосфера. Чего еще желать?

Две команды сражались за победу. Никаких дополнительных заявлений. Очень не хватало Рокаса Йокубайтиса (травма колена). Он наш ключевой игрок. Но в его отсутствие Арнас Величка провел выдающийся матч. Он потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно.

Предпочтений на четвертьфинал у нас нет. Не выбираем соперника. Греция и Израиль сыграют друг с другом и мы увидим, кто пройдет дальше. Проанализируем и подготовимся.

Мое игровое время (9,6 минуты) — это вопрос к тренеру. Поддерживаю команду любым способом. Это командный спорт, мы все зависим друг от друга.

Каждая победа приятна, каждое поражение — горькое. Будем готовиться и сражаться до конца", — заключил литовский центровой.