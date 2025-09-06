Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»

"Дерби, интересная игра, отличная атмосфера. Чего еще желать?
Две команды сражались за победу. Никаких дополнительных заявлений. Очень не хватало Рокаса Йокубайтиса (травма колена). Он наш ключевой игрок. Но в его отсутствие Арнас Величка провел выдающийся матч. Он потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно.
Предпочтений на четвертьфинал у нас нет. Не выбираем соперника. Греция и Израиль сыграют друг с другом и мы увидим, кто пройдет дальше. Проанализируем и подготовимся.
Мое игровое время (9,6 минуты) — это вопрос к тренеру. Поддерживаю команду любым способом. Это командный спорт, мы все зависим друг от друга.
Каждая победа приятна, каждое поражение — горькое. Будем готовиться и сражаться до конца", — заключил литовский центровой.