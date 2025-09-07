Шакил О’Нил надел пиджак с цветами в честь Дуайта Ховарда

«Почему я надел этот пиджак? Потому что я наконец отдаю должное мистеру Дуайту Ховарду (giving my flowers, буквально — “отдаю цветы”). Это важно для него, для его семьи, для “Альянса больших парней”, действующим президентом которого я являюсь. Это большое событие, я за него рад.
Дело не в том, что у нас был конфликт. Я строго отношусь к парням, чтобы мотивировать их. Кто-то может это вынести, кто-то — нет. Но когда мы встретились, я сказал ему, что у меня нет к нему никакой неприязни, я просто делал это, чтобы его разозлить. И когда я его злил, он играл лучше«, — сказал О’Нил.