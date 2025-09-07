Кармело Энтони: «Наследие не всегда достигается титулом. Я играл с огнем, страстью, любовью и радостью»

Я так и не заполучил перстень НБА, и кто-то всегда будет определять меня через отсутствие этого перстня. Но я знаю, что дал этой игре, и знаю, что она дала взамен. Наследие не всегда приобретается через чемпионский титул. Иногда оно достигается стабильностью и нежеланием сдаваться. И тем, что я выходил на площадку снова и снова, когда никто не встречал меня аплодисментами. Я играл с огнем, страстью, любовью и радостью. Я отдавал все, что у меня было, в каждом матче", — сказал Энтони.