Кармело Энтони: «Наследие не всегда достигается титулом. Я играл с огнем, страстью, любовью и радостью»

Экс-игрок «Денвера» и «Нью-Йорка» рассказал о важности баскетбола в его жизни.

Источник: Спортс"

"Баскетбол дал мне возможность раскрыться и проявить себя в этом мире. Позволил мне рассказать мою историю без слов. Позволил плакать во время бросков, кричать во время данков, мечтать во время побед. Баскетбол дал парню с района пропуск в этот мир. Дал моей боли цель, моему прошлому — будущее.

Я так и не заполучил перстень НБА, и кто-то всегда будет определять меня через отсутствие этого перстня. Но я знаю, что дал этой игре, и знаю, что она дала взамен. Наследие не всегда приобретается через чемпионский титул. Иногда оно достигается стабильностью и нежеланием сдаваться. И тем, что я выходил на площадку снова и снова, когда никто не встречал меня аплодисментами. Я играл с огнем, страстью, любовью и радостью. Я отдавал все, что у меня было, в каждом матче", — сказал Энтони.