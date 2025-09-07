Ричмонд
Сасу Салин о победе над Сербией: «Мы этого ожидали, но больше никто не ожидал, так что мы счастливы»

"Мы сделали это. Мы этого ожидали, но больше никто не ожидал, так что мы счастливы.

Источник: Спортс"

Наша энергия в двух предыдущих матчах против Литвы и Германии была ужасной. Нам нужно было сделать шаг вперед, и сегодня каждый из нас это сделал. Это была очень командная победа.

Мы планируем двигаться дальше; это был первый шаг. Все дело в силе воли. Я так считаю. У нас очень атлетичные парни, но все дело в воле. Все проделали отличную работу.

Мы — хорошая баскетбольная страна; но нужны такие моменты, чтобы заставить всех остальных тоже в это поверить. И сегодня мы выполнили эту задачу", — сказал Салин.

В победном матче против Сербии (92:86) четверо игроков сборной Финляндии преодолели отметку в 10 набранных очков (у сербов — двое).

34-летний Салин отметился 6 очками, 2 подборами и 1 передачей.