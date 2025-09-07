Дуайт Ховард о непопадании в команду Топ-75 НБА: «Плевок в лицо»

«Самое замечательное во всем этом то, что я вхожу в Зал славы дважды. Команда 75 — да, мне было обидно. Когда меня не включили в ту сборную, это было словно плевок в лицо, при этом я захожу в Зал славы не только за то, что сделал для себя, но и за то, что помог сборной США завоевать золотую медаль. Попасть сюда дважды в один и тот же год — это символично. Словно сам Бог хочет сказать: “Я отблагодарю тебя дважды за упорство, последовательность и за то, что ты всегда благодарен мне, когда я тебя благословляю”, — пояснил Ховард журналисту NBA TV.