Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»

"Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке.
Очень тяжелая физическая игра. Мы знали, что у Италии много сильных сторон, но держались до конца.
Сначала они защищались персонально, но когда я набрал несколько очков, они начали играть двойную опеку.
С самого старта Евробаскета мы верим в себя. Нас ждет очень тяжелый матч с Германией, но мы должны продолжать верить«, — подчеркнул защитник сборной Словении и “Лейкерс”.
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии.