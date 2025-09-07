Ричмонд
Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»

В самом начале встречи лидер сборной Словении получил травму ноги, но сумел продолжить игру.

Источник: Спортс"

"Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке.

Очень тяжелая физическая игра. Мы знали, что у Италии много сильных сторон, но держались до конца.

Сначала они защищались персонально, но когда я набрал несколько очков, они начали играть двойную опеку.

С самого старта Евробаскета мы верим в себя. Нас ждет очень тяжелый матч с Германией, но мы должны продолжать верить«, — подчеркнул защитник сборной Словении и “Лейкерс”.

Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии.