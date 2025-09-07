Ричмонд
Стэйси Кинг о Поле Джордже: «Он больше увлечен подкастами, чем реальной игрой»

"Пора двигаться дальше без Пола Джорджа. Я бы оставил Тайриза Макси — он молодой игрок. А Джордж и Эмбиид постоянно травмированы, они почти никогда не играют вместе.

Не знаю, сколько матчей они провели вдвоем, но точно меньше 20. Складывается впечатление, что Пол Джордж больше занят подкастами, чем баскетболом.

Я бы отказался от этих игроков, постарался получить как можно больше драфт-пиков и сообщил болельщикам: «Эй, это то, что нам пришлось сделать». Это необходимо для долгосрочного успеха «Филадельфии». Пришло время перестройки«, — заявил экс-игрок “Чикаго”.

В прошлом сезоне форвард Пол Джордж провел 41 матч, центровой Джоэл Эмбиид — 19, разыгрывающий Тайриз Макси — 52, вместе это трио сыграло всего 15 матчей.