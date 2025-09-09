Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэйв Макменамин: «Источник в “Клипперс” сравнил ситуацию Кавая с обвинением в убийстве»

Журналист ESPN Дэйв Макменамин привел слова одного из сотрудников калифорнийского клуба.

Источник: Спортс"

«Вопрос в том, было ли это обычным вмешательством на уровне “тамперинга” или это действительно серьезная и пугающая история?

Источник в «Клипперс» рассказал, что «тамперинг» приравнивается в НБА к чему-то вроде штрафа за превышение скорости, а обход потолка зарплат — это уже красная черта.

«Нам предъявили обвинение в убийстве». Так он мне сказал", — рассказал в эфире эксперт.

Выяснилось, что 34-летний Ленард ранее заключил соглашение со специализирующейся на посадке деревьев компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.