Дэйв Макменамин: «Источник в “Клипперс” сравнил ситуацию Кавая с обвинением в убийстве»

«Вопрос в том, было ли это обычным вмешательством на уровне “тамперинга” или это действительно серьезная и пугающая история?
Источник в «Клипперс» рассказал, что «тамперинг» приравнивается в НБА к чему-то вроде штрафа за превышение скорости, а обход потолка зарплат — это уже красная черта.
«Нам предъявили обвинение в убийстве». Так он мне сказал", — рассказал в эфире эксперт.
Выяснилось, что 34-летний Ленард ранее заключил соглашение со специализирующейся на посадке деревьев компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.