«Сердце не может биться само по себе». Яннис Адетокумбо выложил мотивирующий ролик о своих братьях

Но оно не может биться само по себе. Ему нужны сосуды, которые будут разносить его мощь. Ему нужен кислород, дающий сердцу жизнь.
Один — Сердце — непоколебимое, мощное, неумолимое. Другой — Артерия, сосуд, несущий энергию в каждый момент. А третий — Кислород, вдыхающий жизнь в будущее.
Вместе они одна система. Каждый — отличающийся, каждый — неотъемлемый. Сотканы из одного полотна, сшиты разными нитями.
Когда они работают вместе, Сердце становится НЕУДЕРЖИМЫМ", — говорится в ролике.
9 сентября сборной Греции предстоит матч ¼ финала Евробаскета против Литвы (начало — 21.00 по московскому времени).