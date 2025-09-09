Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сердце не может биться само по себе». Яннис Адетокумбо выложил мотивирующий ролик о своих братьях

"Сердце — не просто мышца. Сердце — это Сила. Ритм. Поток.

Источник: Спортс"

Но оно не может биться само по себе. Ему нужны сосуды, которые будут разносить его мощь. Ему нужен кислород, дающий сердцу жизнь.

Один — Сердце — непоколебимое, мощное, неумолимое. Другой — Артерия, сосуд, несущий энергию в каждый момент. А третий — Кислород, вдыхающий жизнь в будущее.

Вместе они одна система. Каждый — отличающийся, каждый — неотъемлемый. Сотканы из одного полотна, сшиты разными нитями.

Когда они работают вместе, Сердце становится НЕУДЕРЖИМЫМ", — говорится в ролике.

9 сентября сборной Греции предстоит матч ¼ финала Евробаскета против Литвы (начало — 21.00 по московскому времени).