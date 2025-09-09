Сью Берд о внимании СМИ к женской НБА: «Раньше нам доставалось 4 процента, сейчас 15−16. Мы хотим еще больше»

Нужно больше. Мы заслужили много большего. Мы все знаем, как устроен пирог освещения в СМИ: когда-то наша доля составляла всего 4 процента, сейчас она выросла до 15−16, и это здорово. Но теперь мы все хотим большего, хотим 20, 25 процентов и так далее.
Порой, когда люди говорят «Пейдж должна получать больше внимания», они опасаются, что это убавит интерес к Кейтлин и что-то отнимет у нее, но это не так. Кейтлин заслуживает все то, что у нее есть, а Пейдж заслуживает большего. Равно как и Энджел Риз заслуживает большего, и Эйжа Уилсон, и Нафиса Коллиер. Вся женская НБА заслуживает большего", — рассказала легенда WNBA.